İran Borsası'nın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı açıklandı

Güncelleme:
İran Ekonomi Bakanı, ABD ve İsrail saldırıları sonrası borsanın kapalı kalmaya devam edeceğini ve bu durumun halkın varlıklarının korunması amacıyla alındığını açıkladı. Borsa, savaşın ikinci günü bir hafta süreyle kapatılmıştı.

İran'da, ABD ve İsrail saldırıyla birlikte kapatılan borsanın ikinci bir duyuruya kadar açılmayacağı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, borsanın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Borsanın kapatılması kararıyla birlikte halkın borsadaki varlığının korunmasının hedeflendiğini söyleyen Medenizade, borsanın ikinci bir duyuruya kadar da açılmayacağını belirtti.

İran Borsası savaşın ikinci günü bir hafta süre ile kapatılmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
