İran'da petrol şirketinin banka hesaplarına bloke

İran'da devlete ait Sanayi ve Maden Bankası'nın, borçları nedeniyle İran Ulusal Petrol Şirketi'nin banka hesaplarını dondurduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, devlete ait petrol şirketinin hesaplarını donduran banka, borç miktarına veya dondurulan hesapların kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Haberde, söz konusu kararın, İran'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren Ulusal Petrol Şirketi'nin bazı borçlarının geri ödemesinin İran takvimine göre 1405 yılının sonuna (Mart 2027) kadar ertelenmesini öngören hükümlere rağmen atıldığına dikkati çekildi.

İran'ın petrol ve doğal gaz sektöründeki ana devlet şirketi olan Ulusal Petrol Şirketi, kapsamlı şekilde ABD'nin tek taraflı yaptırım listelerinde yer alıyor.

Kaynak: AA