Haberler

İran: B1 Köprüsü'ne Düzenlenen ABD ve İsrail Saldırısında Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAHRAN, 5 Nisan (Xinhua) -- ABD ve İsrail'in perşembe günü İran'ın kuzeyindeki Elburz eyaletindeki B1 Köprüsü'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre, Elburz Eyaleti Şehitler ve Gaziler Vakfı Genel Müdürü Emir Hüseyin Danışkuhen 4'ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin belediye çalışanları ve çeşitli kesimlerden siviller olduğunu aktardı.

Ortadoğu'nun en yüksek köprülerinden biri olmasının yanı sıra ülkedeki en komplike projelerden biri olarak öne çıkan B1 Köprüsü'ne perşembe günü düzenlenen iki füze saldırısında 95 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua
