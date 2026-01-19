Haberler

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı, protestolarda 12 bin kişinin öldüğü iddialarını yalanladı

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin olduğu iddialarını yalanladı. Arani, sosyal medyada paylaşılan ceset torbaları üzerindeki rakamların, 2025 yılında vefat edenlerin defin sırasını gösterdiğini açıkladı.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, protestolarda 12 bin kişinin hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddianın "isyanı" şiddetlendirmek için ortaya atıldığını söyledi.

Arani İran Devlet Televizyonu'na ülkesindeki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arani, Tahran'daki Kahrizak Adli Tıp Merkezi'nde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada sıkça yer alan ceset torbaları üzerindeki rakamların, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını değil 2025 yılında Tahran eyaletinde vefat edenlerin defin sırasını gösterdiğini söyledi.

Ülkede her yıl 90 bin cenazenin adli tıp merkezlerine sevk edildiğini anımsatan Arani, bu cenazelerden 15 bininin Tahran eyaletindeki adli tıp merkezine getirildiğini belirtti.

Arani ayrıca, sosyal medyada, Kahrizak'taki Adli Tıp Merkezi'nde çok sayıda insanın ölen yakınlarını aradığına dair bir izlenim meydana getirildiğini belirterek, "Kalabalığın bir kısmı, çalışmalarımızı aksatmak için gelen kişilerden kaynaklanıyordu. Oradaki herkes ölenlerin yakınları değildi." dedi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 178'i emniyet görevlisi, 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

