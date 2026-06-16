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İran: ABD ile mutabakat imzalanmadan önce deniz ablukası kısmen kaldırıldı

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD'nin İran gemilerine uyguladığı deniz ablukasının, 14 Haziran'da imzalanan mutabakattan önce kısmen kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ablukanın tamamen sona ermesi vurgulandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD'nin İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasını iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını söyledi.

İran basınına göre Revançi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Revançi, ABD ile varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasının vurgulandığını belirterek, "Ablukanın kaldırılması başından beri vurgumuzdu ve (mutabakat) imzalanmadan önce abluka kısmen kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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