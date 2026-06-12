Iraklılar, 40 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmanın sevincini yaşıyor

Irak milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesini kutlayan Irak halkı, bu başarının ülkeleri için tarihi bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır Dünya Kupası hasreti çeken Irak halkı, 40 yılın ardından milli takımın elde ettiği başarının ülkede tüm kesimleri bir araya getirdiğini söyledi.

Dünya Kupası'na katılmanın yalnızca sportif bir başarı olmadığını dile getiren Iraklılar, bu gelişmenin aynı zamanda Irak'ın uluslararası alandaki olumlu imajına katkı sağlayacağını belirtti.

"Nesiller boyu bu heyecanı bekledik"

Muhammed Taki isimli taraftar, AA'ya yaptığı açıklamada, milli takımın başında beri iyi bir performans izlediğini belirterek, "Nesiller boyu bu heyecanı bekledik. Belki kupayı alamayız ama güçlü takımlarla yarışmak ve sonuç elde etmeyi bekliyoruz. Milli takımımıza güvenimiz tam." dedi.

Muhammed Nuri isimli taraftar ise milli takımın uzun uğraş ve zorluklar sonucu 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkına eriştiği günün sabahına kadar sokaklarda kutlamalar yaptıklarını anlatan Nuri, 40 yıl sonra gelen bu başarıyı sevinç göz yaşlarıyla kutladıklarını ifade etti.

Nuri, takım oyuncularına seslenerek, "Milli görev yapıyorsunuz ve bunu halk için başarıya ulaştırın." diye konuştu.

"Bizim için büyük bir gururdur"

Diğer bir Iraklı futbolsever Muhammed Abdulkerim de, "Milli takımın dünya kupasına katılması uzun bir hasretin sonucuydu. Bu bizim için büyük bir gurur. Bizim nesil bu sevinci yaşadığı için ayrıca şanslı. Sokaklarda ağlayarak kutlamalar yaptık." şeklinde konuştu.

Ali Saad isimli bir diğer taraftar ise milli takımın 40 yıl sonra dünya kupasına katılacak olmasının halkın tüm kesimlerini birleştirdiğini kaydetti.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde vatandaşlar, milli takımın Dünya Kupası vizesi almasını kutlamıştı. Taraftarlar araç konvoyları düzenlerken, meydanlarda Irak bayraklarıyla kutlamalar yapılmıştı.