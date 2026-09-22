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Irak Petrol Bakanı, Hürmüz'den çıkan tankerlerin çoğunun Irak petrolü taşıdığını söyledi.

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Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerin büyük bölümünün Irak petrolü taşıdığını belirtti. Hudayr, ülkesinin son 2 ayda petrol ihracatından gelir elde ettiğini ve ihracatı sürdürdüğünü kaydetti.

Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerin büyük bölümünün Irak petrolü taşıdığını belirtti.

Hudayr, yaptığı açıklamada, ülkesinin son 2 ayda petrol ihracatından gelir elde ettiğini söyledi.

Irak Petrol Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerin çoğunun Irak petrolü taşıdığını ifade ederek, Irak'ın söz konusu dönemde petrol ihracatını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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