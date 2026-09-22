Irak Petrol Bakanı, Hürmüz'den çıkan tankerlerin çoğunun Irak petrolü taşıdığını söyledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerin büyük bölümünün Irak petrolü taşıdığını belirtti. Hudayr, ülkesinin son 2 ayda petrol ihracatından gelir elde ettiğini ve ihracatı sürdürdüğünü kaydetti.
Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerin büyük bölümünün Irak petrolü taşıdığını belirtti.
Hudayr, yaptığı açıklamada, ülkesinin son 2 ayda petrol ihracatından gelir elde ettiğini söyledi.
Irak Petrol Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerin çoğunun Irak petrolü taşıdığını ifade ederek, Irak'ın söz konusu dönemde petrol ihracatını sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA