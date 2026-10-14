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Irak, Hürmüz Boğazı krizine rağmen günlük yaklaşık 2,7 milyon varil petrol ihraç ediyor

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Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndaki krize bağlı aksaklıklara rağmen ham petrol ihracatının günlük yaklaşık 2,7 milyon varile ulaştığını bildirdi. Sözcü, ihracatı sürdürme ve artırma çalışmalarının Petrol Bakanı'nın doğrudan gözetiminde yürütüldüğünü söyledi.

Irak'ın ham petrol ihracatının, Hürmüz Boğazı'ndaki krize bağlı aksaklıklara rağmen günlük yaklaşık 2,7 milyon varile ulaştığı bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim er-Rikabi, küresel enerji piyasalarında yaşanan krize rağmen petrol ihracatının sürdürülmesi ve artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Söz konusu çalışmaların Petrol Bakanı'nın doğrudan gözetiminde yürütüldüğünü aktaran Rikabi, ihracat hacminin korunması ve artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Rikabi, Hürmüz Boğazı'ndaki krize bağlı aksaklıklara rağmen ülkesinin petrol ihracatının günlük yaklaşık 2,7 milyon varile ulaştığını söyledi.

Kaynak: AA
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