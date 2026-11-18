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Irak hükümeti, Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ile Curf es-Sahar bölgesinin kontrolü konusunda yaşanan gerilimin ardından, güvenlik güçlerinin bölgede yeniden konuşlandırılmasını öngören bir plan hazırladı.

Başbakanlık Askeri Ofisi tarafından hazırlanan ve basına yansıyan belgeye göre, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar'da güvenlik sorumluluğu Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Haşdi Şabi ve Enerji Polisi arasında yeniden paylaştırılacak.

Petrol nakil hatlarına özel güvenlik önlemi

Plan kapsamında, Enerji Polisine bağlı bir tabur, bölgedeki petrol nakil hatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasıyla görevlendirilecek.

Irak Başbakanı Zeydi, Curf es-Sahar'daki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Ketaib Hizbullah ise bölgede petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddederek, hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Curf es-Sahar'a güvenlik güçlerinin gireceğini belirterek, Ketaib Hizbullah'a bölgeden çekilmesi için süre tanındığını açıklamıştı.

Abbudi, üst düzey soruşturma komisyonunun incelemelerinde petrol boru hatlarında usulsüzlükler tespit edildiğini, bölgede ayrıca 2 rafineri, bir tanker ve çeşitli petrol depolama tankları bulunduğunu bildirmişti.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Kaynak: AA