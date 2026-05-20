Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan'ı kabul etti

Irak'ın yeni Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Başkent Bağdat'taki Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen görüşmede, petrol ihracatı, su yönetiminin geliştirilmesi, stratejik Kalkınma Yolu Projesi ve güvenlik koordinasyonu başta olmak üzere çeşitli alanlarda karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilerletilmesi vurgulandı.

Söz konusu adımların her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğine dikkat çekilen görüşmede, bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine destek verilmesinin ve güvenlik ile istikrarın sağlanması için diplomatik çözüm ve diyaloğun öneminin altı çizildi.