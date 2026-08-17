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Irak Başbakanı: Hürmüz Boğazı'nın Kapanmasından En Çok Etkilenen Ülkeyiz

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Irak Başbakanı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Irak'ı en çok etkileyen ülkelerden biri olduğunu belirterek, petrol ihracatında tek geçide bağımlı kalınamayacağını ve alternatif güzergahların geliştirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

KERKÜK (AA) – Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden birinin Irak olduğunu ifade etti.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Zeydi, Petrol Bakanlığı'nda düzenlenen genişletilmiş toplantıya başkanlık etti.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Irak ekonomisine etkilerinin ele alındığı toplantıda Zeydi, "Petrol ihracatının sürdürülebilirliği ve alternatif ihracat güzergahlarının geliştirilmesi artık bir zaruret haline gelmiştir. Petrolü ihraç etmek için tek bir geçidin esiri olamayız. Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Petrol gelirlerinin devlet bütçesi açısından önemine dikkati çeken Zeydi, "Satılamayan her varil petrol, bir maaşın veya kamu hizmetinin gecikmesi ya da devlet hazinesi için bir kayıp anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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