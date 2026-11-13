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İpsala Kaymakamı bakım merkezini ziyaret etti, Keşan TSO komitesi toplandı

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İpsala Kaymakamı bakım merkezini ziyaret etti, Keşan TSO komitesi toplandı
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İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Özel İpsala Yeni Hayat Bakım Merkezini ziyaret ederek merkezde kalanlarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Keşan TSO 9. Meslek Komitesi toplantısında sektörlerin durumu ile üyelerin talep ve önerileri ele alındı.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Özel İpsala Yeni Hayat Bakım Merkezini ziyaret etti.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Güzel, ziyaret kapsamında merkezde kalan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyarette bakım merkezinin çalışmaları hakkında da bilgi alındı.

Keşan TSO 9. Meslek Komitesi toplantısı gerçekleştirildi

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 9. Meslek Komitesi toplantısında, sektörlerin mevcut durumu ve üyelerin talep ve önerileri ele alındı.

Keşan TSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya meclis üyeleri Tülin Kutluay ve Atacan Helvacıoğlu, komite üyeleri Caner Güneş, Burak Bora Çetin ve Şahin Şahinbaş ile oda sicil sorumlusu Burcu Avcu katıldı.

Toplantıda, komiteye bağlı sektörlerdeki gelişmeler, üyelerin talepleri ve çözüm bekleyen konular değerlendirildi. Ayrıca bölgedeki işletmelerin gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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