Haberler

İpsala'da Çeltik Hasadı Şükür Duasıyla Kutlandı

İpsala'da Çeltik Hasadı Şükür Duasıyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala ilçesinde çeltik hasadının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende Belediye Başkanı Mehmet Kerman, üreticilerin bereketli bir sezon geçirdiğini belirtti. Programda şükür duası yapıldı ve yerel yöneticilerle birlikte bölgesel işbirliği vurgulandı.

İpsala ilçesinde çeltik hasadı sonu şükür duası yapıldı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, DSİ tesislerinde düzenlenen programda, üreticilerin bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Çeltik üretiminin bölge ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Kerman, Türkiye'nin çeltik ambarı İpsala'da üretime devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar şükür duası yaptırdı.

Programa, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı.

MHP teşkilatından ziyaretler

İpsala ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı üyeleri vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" Ziyaretleri kapsamında MHP İlçe Başkanı Caner Anlaş ve beraberindekiler vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Anlaş, vatandaşlarla aralarında sıcak bir köprü kurduklarını ve ziyaretlere devam edeceklerini kaydetti.

İpsala Belediyesine ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, İpsala Belediyesini ziyaret etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bölgesel işbirliğine önem verdiklerini anlatan Kerman, Meriç ve İpsala'nın ortak projeler yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon

Fener taraftarını çıldırtan pozisyon
Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

Villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla

Fatih Ürek için umut ışığı: Menajeri son durumu açıkladı
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.