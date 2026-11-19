İpsala'da birlik meclisi 2027 bütçesi ile su ve çöp bedellerini yeniden düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliğinin meclis toplantısı Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel başkanlığında yapıldı. Toplantıda birliğin 2027 tahmini gelir ve gider bütçesi ile köylerdeki su ve çöp toplama bedelleri yeniden düzenlendi. Yeni abonelik belgeleri de güncellendi.
İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan meclis toplantısı, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel başkanlığında yapıldı.
İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda birliğin 2027 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi ile köylerdeki su ve çöp toplama bedelleri görüşülerek yeniden düzenlendi.
Meclis, 2027'de yeni abonelik ve abonelik devri işlemlerinde istenecek belgeleri de gözden geçirerek güncelledi. Toplantıda, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak çalışmalar da ele alındı.
Kaynak: AA