İpsala'da Biçerdöver Denetimleri ve Tarım Ekonomisi Toplantısı

İpsala'da Biçerdöver Denetimleri ve Tarım Ekonomisi Toplantısı
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İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat döneminde yangın riskine karşı biçerdöver denetimleri gerçekleştirdi. Ayrıca, İpsala Ticaret Borsası temsilcileri, İpsala TMO'yu ziyaret ederek tarım ekonomisini değerlendirdi. Eğitim yıl sonu toplantısı da yapıldı.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat döneminde artan yangın riskine karşı İpsala'ya bağlı köylerdeki biçerdöver denetimlerini sürdürüyor.

Yetkililer sıcak havalardan kaynaklı yangınların çıkabileceğini belirterek, biçerdöver operatörlerine uyarıda bulundu.

Yangın söndürücü ve en az 1 tonluk su tankeri olmadan hasat yapılmasının riskli olduğunu belirten ekipler, hasat işleminin sabah ve akşam saatlerinde yapılmasının uygun olacağını anlattı.

İpsala TMO'ya ziyaret

İpsala Ticaret Borsası temsilcilerinden oluşan heyet, İpsala Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret etti.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Meclis Başkanı Ali Ercan, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Dubacı ve Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş'tan oluşan heyet, hububat alımına başlayan İpsala TMO'ya ziyarette bulundu.

Ziyarette TMO'nun bölgede tarım ekonomisindeki önemi konuşuldu. Heyet hububat sezonunun bereketli olmasını diledi.

İpsala'da eğitim konulu yıl sonu toplantısı

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünce yıl sonu toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ın başkanlığında, kurul üyesi kurum müdürlerinin katılımıyla "Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Yıl Sonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda geride kalan eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirmesi yapılırken, elde edilen başarılar ve karşılaşılan zorluklar ele alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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