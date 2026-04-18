Edirne'den kısa kısa

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yeni iş makinelerinin ilçeye kazandırılmasıyla belediye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Ayrıca, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne'de satranç turnuvası düzenlendi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ilçeye kazandırılan yeni iş makineleriyle belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Kerman belediye önünde düzenlenen programda, belediye tarafından araç filosuna 4 tonluk ekskavatör ile 14 tonluk ekskavatörün dahil edildiğini ifade etti.

Yatırımın özellikle altyapı, yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirten Kerman, "Belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla araç filomuza yeni iş makineleri kazandırdık. Daha güçlü yarınlar için durmadan çalışıyoruz." dedi.

İl Genel Meclis Üyesinden üreticiye ziyaret

AK Parti İpsala İl Genel Meclis Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Kumdere köyünde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

İlkdoğmuş, ziyaret kapsamında işletmenin üretim süreçleri ve hayvancılık faaliyetleri hakkında işletme sahibi İbrahim Göksu'dan bilgi aldı.

Tesisin kendi süt yemini üretmesinin dikkat çekici bir çalışma olduğunu belirten İlkdoğmuş, "Günlük 2.5 ton süt üretimi gerçekleştiren işletme bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Özverili çalışmaları dolayısıyla üreticimize teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor

Edirne'de Turizm Haftası kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ? Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları gerçekleştiriliyor.

Edirne Gençlik Merkezi'nde başlayan satranç turnuvasını Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ziyaret ederek sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'ye meydan okudu
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı