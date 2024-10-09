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İpsala Belediyesi Çeltik Alımına Başladı

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İpsala Belediyesine ait lisanslı depo, çeltik alımına başladı. Belediye Başkanı Mehmet Kerman, üreticilere bol kazançlar dilerken, 'Bir Kahvenizi İçeriz Projesi' kapsamında öğretmenler aile ziyaretlerine devam ediyor.

İpsala Belediyesine ait lisanslı depo çeltik alımına başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, lisanslı depodaki hazırlıkları tamamlayarak çeltik alımına başladıklarını belirtti.

Sezonu kurban keserek başlattıklarını ifade eden Kerman, "Tüm üreticilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum. İpsala'mızın bereketi daim olsun." dedi.

İpsala'da "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" devam ediyor

Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" İpsala'da sürüyor.

Proje kapsamında öğretmenler, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle bir araya geldi.

Okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projenin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel

Yerel Haberler Mehmet Kerman Ekonomi Güncel Çeltik İpsala Eğitim Tarım

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