İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Cizre'de

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Şanverdi, Cizre TSO'ya yaptığı ziyarette Cizre TSO Başkanı Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, Şanverdi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.