Investco Holding Yetkililerine Soruşturma: 14 Gözaltı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddiasıyla Investco Holding yetkilileri hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İstanbul Mali Şube ekipleri bu sabah savcılığın talimatı doğrultusunda 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyona ilişkin açıklamayı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Açıklamada, Investco Holding yetkilileri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Başsavcılığın acıklaması şöyle:

Başsavcılık açıklama yaptı

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında 16.09.2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."