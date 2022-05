İnternet Sitesi: ABD'nin Santa Clara İlçesinde Silahlı Şiddetin Maliyeti Sarsıcı Boyutlarda - Haberler

SAN FRANCISCO, 27 Mayıs (Xinhua) -- Haber sitesi San Jose Spotlight'ta Pazartesi günü çıkan bir habere göre, ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde bir ilçe olan Santa Clara, silahlı olaylar yüzünden her yıl 72 milyon ABD doları zarara uğruyor. Bu tahmin kamu sektörünün silahlı şiddet olaylarıyla mücadele için yaptığı masrafları da içeriyor. Şiddet olaylarının kurbanlarına yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Cinayete Karşı Anneler'in (Mothers Against Muder) icra direktörü Margaret Petros, silahlı şiddet olaylarının Santa Clara ilçesini uğrattığı mali zararı öğrendiğinde şaşkınlık geçirdiğini söyledi. Petros'a göre silahlı şiddetin mali yükü ailelerde travmalara yol açabilir Santa Clara ilçesinin savcı yardımcısı James Gibbons-Shapiro ise silahlı saldırıların ülke genelindeki topluluklar üzerinde paradan çok daha derin etkiler yarattığını söylüyor. Haberde, Santa Clara ilçesinde 2021 yılı itibarıyla, kabaca ilçenin her dört sakinine bir silah demek olan, yaklaşık 550.000 silahın bulunduğu ileri sürüldü.

Son 20 yılda, en yaygın sebebi intihar olmak üzere toplam 1.494 ilçe sakini ateşli silahlara bağlı yaralanma sonucu yaşamını kaybetti. Habere göre Latin kökenli ilçe sakinleri, silahlı şiddetten orantısız bir şekilde etkileniyor. Haber, 2016-2020 yılları arasında hastanelerin acil servislerine bildirilen ölümle sonuçlanmayan ateşli silahla yaralanmaların yarısından fazlasının, ilçe nüfusunun sadece yüzde 25'ini oluşturan Latin kökenli kişiler için olduğunu belirtiyor. İlçe müfettişi Cindy Chavez Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında Santa Clara'nın, 2019 yılında Gilroy Sarımsak Festivali'nde meydana gelen ve üç kişinin ölüp 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından silahlı şiddetin maliyetinin incelenmesine karar verdiğini söyledi. İlçe, San Jose şehir merkezinin kuzeyindeki Valley Ulaşım İdaresi sahasında meydana gelen kitlesel silahlı saldırının birinci yıl dönümünün hemen öncesinde silah kontrol önlemlerini artırmayı düşünüyor. Bu saldırıda dokuz kişi ölmüş ve San Jose'deki yetkilileri silahlı şiddetin bastırılması için önlem almaya itmişti. Habere göre, Santa Clara ilçesinde suç mahallerinde bulunan seri numarası olmayan silahların sayısı 2015 yılında dört iken bu sayı 2021 yılında 293'e yükseldi.

Xinhua / Güncel