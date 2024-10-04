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İnternet Bankacılığıyla 6 Milyon Lira Dolandırıcılık: 3 Kardeş Gözaltına Alındı

İnternet Bankacılığıyla 6 Milyon Lira Dolandırıcılık: 3 Kardeş Gözaltına Alındı
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Bursa'da cep telefonu satın almak isteyen 12 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 kardeş, Isparta'da gözaltına alındı. İnternet bankacılığı üzerinden kredi çekme vaadiyle 6 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlıların evinde çok sayıda cep telefonu ve dolandırıcılığa ilişkin malzeme bulundu.

Bursa'da cep telefonu satın almaya gelen 12 müşteriyi internet bankacılığı üzerinden yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 3 kardeş, Isparta'da gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, cep telefonu bayisi işleten kardeşler A.T.K. (19), A.K. (27) ve E.K'nin (29), telefon satın almak isteyen bazı müşteriler için kredi çekme vaadiyle internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına para aktardıklarını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Isparta'da gözaltına alınan zanlıların saklandığı evde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, pos cihazı, bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İnternet bankacılığını kullanarak 12 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

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