İnşaat Malzemesi ve Kablo Hırsızlığı Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

Ankara merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta inşaat malzemesi ve kablo çaldıkları tespit edilen 9 zanlı tutuklandı.

Ankara ve ilçelerinde fabrika, iş yeri, inşaat ve trafolarda inşaat malzemesi ve kablo çalındığı şikayetleri üzerine Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 olaya karıştıkları ve çaldıkları malzemeyle müştekileri 21 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 50 fişek ele geçirildi.