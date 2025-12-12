İngiltere ve Belçika Başbakanları, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin süreci ele aldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Belçika Başbakanı Bart de Wever, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin son süreci ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, iki liderin Londra'daki görüşmesinde, göç, güvenlik ve ekonomik büyüme gibi ortak öncelikler konusunda yakın işbirliğinin memnuniyet verici şekilde ilerlediği belirtildi.

Liderlerin, Ukrayna'daki barış görüşmelerine ilişkin son süreci ele aldığı ve "bu sürecin, Ukrayna'nın geleceği açısından kritik dönemeçte olduğu konusunda mutabık kaldığı" aktarıldı. Ayrıca, liderlerin, Rusya üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesinin ve Ukrayna'nın en güçlü pozisyona getirilmesinin "adil ve kalıcı barışın tek yolu olduğu" görüşünü paylaştığı ifade edildi.

İki liderin ayrıca, dondurulmuş Rus devlet varlıklarının kullanımı dahil Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Avrupa düzeyindeki çalışmaların sürdüğünü görüştüğü kaydedilerek, bu konuda yakın koordinasyona devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere Başbakanı Starmer'ın, Belçika'nın düzensiz göçle mücadelede işbirliğini artırma taahhüdünü memnuniyetle karşıladığı belirtilirken, liderlerin bu kapsamda, iade ve geri kabul süreçlerinde yenilikçi çözümler ile kolluk birimleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durduğu vurgulandı.