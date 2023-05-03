İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreni boyunca 29 bin polis görevlendirecek

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni boyunca başkent Londra sokaklarında güvenliği sağlamak üzere 29 binden fazla polis memuru görev yapacak.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni boyunca başkent Londra sokaklarında güvenliği sağlamak üzere 29 binden fazla polis memuru görev yapacak.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, taç giyme töreninin yapılacağı 6 Mayıs Cumartesi'den resmi tatil ilan edilen 8 Mayıs Pazartesi günü boyunca 29 binden fazla polis memuru güvenlik amacıyla görevlendirilecek.

Özellikle taç giyme töreninin yapılacağı gün, 11 binden fazla polis memuru Londra sokaklarında devriye gezecek.

Yakın dönemde diğer önemli etkinliklerde de görev almış deneyimli bir komuta ekibince yönetilen güvenlik operasyonunda, tören güzergahını kaplayan, kalabalıkları ve yol kapatmalarını yöneten, yüksek profilli kişileri koruyan ve uzman ekiplerle arama yapan polis memurları yer alacak.

Ayrıca, polis köpeklerinin, ateşli silahlar birimi, deniz destek birimi ve özel polis teşkilatından görevliler herhangi bir olay ya da suça müdahale amaçlı hazır bulunacak.

Londra'nın merkezinde yüz tanıma teknolojisini kullanmayı planlayan İngiliz polisinin izleme listesinde, tören günü katılmaları kamu güvenliği açısından endişe yaratabilecek kişilere odaklanılacak.

Bunlar arasında, çeşitli suçlardan arananlar ya da mahkemelerce haklarında tutuklama emri çıkarılmış olanlar yer alıyor.

Kanada, törene katılacak vatandaşları için seyahat uyarısı yaptı

Kanada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılmak için İngiltere'ye seyahat edecek vatandaşlarını, "olası terör saldırısı tehdidi" karşısında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kanada hükümetine ait resmi web sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında, taç giyme töreninden önce ve sonraki günlerde Londra'da büyük kalabalıkların beklendiği kaydedildi.

İngiltere'de daha önce, Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırı ile Westminster Köprüsü'ne yapılan araçlı saldırı benzeri olaylara da işaret edilen açıklamada, "İngiltere'de yeni saldırılar olması muhtemeldir. Bu saldırılar, halka açık alanlarda, bıçakla ve araçla saldırıların yanı sıra patlamalar gibi rastgele şiddet olayları şeklinde olabilir. Dolayısıyla, ihtiyatlı olun." ifadesine yer verildi.

Resmi binalar, ibadethaneler, havalimanları ve turistik mekanların en çok tercih edilen saldırı hedefleri arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, "Halka açık alanlarda her zaman çevrenizi kontrol edin. Özellikle, halka açık kutlamalar, spor etkinlikleri, dini merasimler ve siyasi etkinliklere katılırken dikkatli olun." uyurasında bulunuldu.