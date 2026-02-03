İngiltere, İran'daki Protestolara Müdahaledeki Rolleri Nedeniyle İranlı Yetkililere Yeni Yaptırımlar Açıkladı

LONDRA, 3 Şubat (Xinhua) -- İngiltere, İran'daki protestolara müdahalede oynadıkları rol gerekçesiyle 10 kişi ve bir kuruluşa yönelik yeni yaptırım paketi açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, yaptırım uygulanan askeri ve yargı mensupları arasında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Luristan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Rıza Haşimifer, Kamu Güvenliği Emniyet Müdürü Seyid Mecid Feyz Caferi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Fars Eyaleti Komutanı Yadullah Buali de bulunuyor.

Açıklamada, İngiltere'nin bu kapsamda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tamamı ile İranlı kişi ve kuruluşlara 550'den fazla yaptırım uyguladığı kaydedildi.

ABD ve Avrupa Birliği de kısa süre önce benzer yaptırım kararları açıklamıştı.