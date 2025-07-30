İnegöl'deki Tekstil Fabrikasında Yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 01.00 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının kumaş bölümünde çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri 1 saatte kontrol altına alarak söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),