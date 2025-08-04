İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü. Çalışanların ihbarı üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi ve yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Zaman zaman meydana gelen patlamalar cep telefonuyla görüntülendi.

İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin deposunda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Depo kısmından yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangında zaman zaman meydana gelen patlamalar cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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