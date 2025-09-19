Haberler

İnegöl'de Manav Dükkanına İki Defa Hırsızlık Yapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir manav dükkanına 2 saat arayla giren hırsızlar, kasadaki parayı ve meyveleri çalarak kayıplara karıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

BURSAnın İnegöl ilçesindeki bir manav dükkanına 2 saat arayla giren 4 şüpheli, kasadaki para ile tezgahtaki meyveleri çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Eylül'de Sinanbey Mahallesi'ndeki manavda meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında kapalı olan iş yerinin kapısını zorlayarak içeri giren 2 kişi, kasadaki 2 bin TL'yi alıp uzaklaştı. Bu olaydan 2 saat sonra, saat 04.00 sıralarında aynı manav dükkanına giren 2 kişi de kasada para bulamayınca tezgahtaki meyveleri alıp, kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi, kasadaki paranın yerinde olmadığını ve tezgahtaki meyvelerin eksildiğini fark edince, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
