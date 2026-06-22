Haberler

Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 150 adet lüks marka saat ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, yurt dışından getirilen 150 adet lüks marka saate el koydu. Şüpheli hakkında kaçakçılık kapsamında işlem başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın ekiplerince, yurt dışından getirildiği değerlendirilen 150 tane lüks marka saate el konuldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından getirilen maddi değeri yüksek saatlerin satıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Y.G'nin (30) ikametine baskın yaptı.

İkamette yapılan aramalarda 150 adet lüks kol saati ele geçirildi.

Ele geçirilen saatlere el konulurken, şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm

Tüm ülkenin ateş püskürdüğü Muslera'dan mahcubiyet dolu sözler
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede

Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır

Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

Cinayet sonrası ilk yüzleşme! Duruşmada Aleyna'yı zora sokan soru
Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor

Takımına veda ederek yola çıktı: Fenerbahçe'ye geliyor