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İnegöl'de Kuyumcuya Sahte Altın Satan Şüpheli Yakalandı

İnegöl'de Kuyumcuya Sahte Altın Satan Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kuyumcuya 23 gram sahte altın satan bir kişi, olaydan sadece 3 saat sonra 74 sahte altınla birlikte yakalandı. Şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kuyumcuya 23 sahte gram altın satan şüpheli, olaydan 3 saat sonra yanındaki 74 sahte altınla yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İnegöl ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki bir kuyumcu, satın aldığı 23 gram altının sahte olduğunu fark edince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından, şüphelinin B.E. (30) olduğunu tespit etti. Şüpheli, olaydan 3 saat sonra yakalanıp gözaltına alınırken, üzerinde ve aracında yapılan aramalarda da 67 adet 1 gram, 7 adet 5 gram olmak üzere toplam 74 sahte altın ele geçirildi. B.E. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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