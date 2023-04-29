İNCE İHA VE SİHA'LARI DESTEKLİYORUM

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin diğer muhalefetten farkını anlatayım. Erdoğan'ın tarım, eğitim, Suriyeliler politikalarını desteklemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeniyim. Yıllarca milletvekillik yaptım. Mavi Vatanı, Libya Teskeresini, Azerbaycan'a yardım gönderilmesini destekliyorum. İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bursa Görükle'de vatandaşlara seslendi. İnce, Babacan ve Davutoğlu 18 sene beraber değil miydi Bunlar ekonomi, dışişleri bakanlıkları, başbakanlıklar yapmadı mı Telekom'u özelleştiren Babacan değil mi Suriyelileri Türkiye'ye dolduran Davutoğlu değil mi Benim CHP'li kardeşlerim 40 sene bu partiye hizmet ettim. Sizin vicdanınıza soruyorum. Bursa CHP Milletvekili listesinde CHP Bursa il başkanı Saadet Partisi il başkanının bir gerisinde yer alıyor. Siz kendi il başkanınızı seçemeyip, Saadet Partisi il başkanını mı seçeceksiniz Sonra da bana Atatürkçülük mü taslayacaksınız Sonra da bana bölücü mü diyeceksiniz Kusura bakmayın AK Parti'nin eski milletvekilini gelecek partili olarak CHP listesinde oy verip milletvekili seçeceksiniz bana bölücü diyeceksiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Nereye oy verdiğinize bir bakın.? ifadesini kullandı.

'SENİN OYUNLA SEÇİLECEKLER, BAŞKA PARTİYE GİDECEKLER'

Millet İttifakı'nın 15 Mayıs sabahı dağılacağını iddia eden İnce 'İzmir CHP'nin kalesinde birinci sıra adayı Taraf Gazetesi adayı diyor ki; 'Kemalizm ırkçılıktır.' CHP'ye oy veren kardeşlerim, 15 Mayıs sabahı CHP listelerindeki, DEVA, Saadet ve Gelecek Partili 77 kişi istifa edecek. Senin oyunla seçilecekler, başka partiye gidecekler. Ben senin yerinde olsam basarım oyu Memleket Partisi'nin üstüne. Çankaya'ya da gideceksin, Sadullah Ergin 'e oy vereceksin, sonra bana Atatürkçülük taslayacaksın. Size çok net bir şey söyleyeyim. Muharrem İnce'ye oy vermeyebilirsin. Kendine şunu sor; PKK, FETÖ, Hizbullah kimi destekliyor Bunların içinde beni destekleyen var mı Beni kimler destekliyor Atatürkçüler destekliyor.' açıklamasında bulundu.

'İHA'LARI SİHA'LARI DESTEKLİYORUM'

İktidarın doğrularını sürdüreceklerini vurgulayan Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin Muharrem İnce'nin diğer muhalefetten farkını anlatayım. Erdoğan'ın tarım, eğitim, Suriyeliler politikalarını desteklemiyorum. Ben seçilirsem göndereceğim. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeniyim. Yıllarca milletvekillik yaptım. Mavi Vatanı, Libya Teskeresini, Azerbaycan'a yardım gönderilmesini destekliyorum. İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum. Benim ordumun, askerimin, polisimin işine yaradı. Erdoğan'ın damadıymış umurumda değil. Ben seçildiğimde destek vermeye devam edeceğim. Bizim politikamız bu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir? dedi.

Mitingin ardından gençlerle birlikte Görükle bölgesinde yürüyen Muharrem İnce daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı.