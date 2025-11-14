Haberler

IMF ve Burkina Faso 32,7 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşmasına Vardı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Burkina Faso arasında 32,7 milyon dolarlık finansman sağlanması konusunda anlaşma sağlandı. ECF programı çerçevesinde toplam ödemenin 130,8 milyon dolara ulaşacağı bildirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Burkina Faso, Genişletilmiş Kredi Kolaylığı (ECF) programı kapsamında 32,7 milyon dolarlık finansman konusunda anlaşmaya vardı.

IMF'den yapılan açıklamada, bir süredir başkent Vagadugu'da ECF kapsamında yürütülen görüşmelerde ekonomik ve mali politikalar üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Burkina Faso'ya 32,7 milyon dolarlık finansman sağlanacağı belirtilirken, ECF kapsamında ülkeye yapılan toplam ödemenin 130,8 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

IMF Burkina Faso Misyon Şefi Jaroslaw Wieczorek, Burkina Faso yönetiminin programda iyi bir performans sergilediğini ve Haziran 2025 sonunda bütçe açığı ve iç finansman kriterleri gibi birçok gösterge hedefinin karşılandığını vurguladı.

Wieczorek, Burkina Faso'nun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkmasını sağlayan düzenlemelerden de övgüyle bahsetti.

