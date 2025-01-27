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İmamoğlu, Soruları ve Deprem Yardımlarını Değerlendirdi

İmamoğlu, Soruları ve Deprem Yardımlarını Değerlendirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Araç Teslim Töreni'nde, hakkında açılan soruşturmalar ile ilgili düşüncelerini aktardı ve deprem bölgesine yapılan araç yardımlarının önemini vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturmayı bekliyorum." dedi.

İmamoğlu, TBB tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir yılın içinde olduklarını söyledi.

Yerel yönetimlerin kamunun, Türkiye'nin her noktasına, her köşesine hizmet götüren kurumları olduğunu belirten İmamoğlu, tüm kurumların dayanışma ve tasarruf bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

TBB olarak araç dağıtımlarında deprem bölgesini öncelediklerini belirten İmamoğlu, "Deprem bölgesini öncelemek hepimizin zorunluluğuydu. Oradaki yurttaşlarımızın çektiği ızdırapları, sıkıntıları, acıları biliyoruz. Bu yönüyle kamunun orada zor durumda olduğunun da farkındaydık. Dolayısıyla ilk dağıtımlarımızda deprem bölgesini önemsedik. Şimdi Türkiye'nin her satına dağılan bir biçimde yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu

TBB Başkanlığı görevini devraldıktan sonra yerel yönetimlerin sesi olacaklarını söyledikleri hatırlatan İmamoğlu, "Onların hak ve hukuklarını koruma konusunda da katkı sunma noktasında kararlıyız. Bu sözümüzden de dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İlk etapta 89 hizmet aracının deprem bölgesine dağıtımını tamamladıklarını anımsatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Daha sonra 157 hizmet aracı için alım sürecini başlattık. Bunlardan 40'ının alım süreci tamamlandı. 5'ini geçtiğimiz günlerde teslim ettik. 35'inin teslimi de bugün yapılıyor. Kalan 117 aracı da Devlet Malzeme Ofisiyle alım işlemleri sonuçlandığında teslim edeceğiz. Böylelikle 7 büyükşehir 17 il, 83 büyükşehir ilçe, 55 ilçe, 31 belde belediyemize toplam 246 hizmet aracı hibe etmiş olacağız. Bugün ise burada 1 ilimize, 8 ilçemize itfaiye aracı, 8 ilçemize kazıcı yükleyici, 3 ilimize ve 4 ilçemize ekskavatör, 2 ilçemize arazöz ve 9 ilçemize çöp kamyonu desteğimizi sunmuş olacağız. Törenin ardından belediye başkanı ve temsilci dostlarıma ilgili belgelerini verdikten sonra araçlarımız yola çıkacak."

Suriye'de inşa edilecek yeni ülke yapısına da değinen İmamoğlu, "Talepte bulunduk, teknik ekibimiz hazır ve başlangıcından ilerleyen zaman dilimine, buradaki atılacak adımlarda ülkemizin her kurumunun da yanında olacağımızı, işbirliği içerisinde bilgi ve deneyimimizi komşu ülkeye aktarmak istediğimizi, bunları yapalım ki çocuklar, kadınlar, gençler orada gittikleri şehirlerde mutlu olabilsinler. Bunları yapmalıyız ki Suriyeli, ülkemizde bulunan mülteciler, göçmenler bir an önce yurtlarına, vatanlarına, şehirlerine dönebilsinler" şeklinde konuştu.

Hakkında açılan soruşturma ile ilgili konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturmayı bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları, paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Bu bir şaşkınlıktır. Bu gerçekten akli melekelerini yitirmekle eş değerdir. Ne yaptığını bilmemektir. Bu yönüyle gerçeklerin mutlak bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu unutmayalım."

İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar kapsamında ifadeye gidip gitmeyeceği sorusuna, "Saat 10'daysa gideceğiz, ne konuştuğumuzu biliyoruz." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Ankara'da görüşüp görüşmeyecekleri sorusu üzerine İmamoğlu, "Sayın Genel Başkanımızla buraya gelmişken bir görüşmem olacak. Sayın Mansur Yavaş'la bugün yoğun bir diplomasimiz var. Sabah basın toplantımız vardı. Encümen toplantımızı yaptık. Burada çok değerli gördüğünüz araçlarımızın dağıtımını yaptık. Genel Başkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Mansur Yavaş Başkanımızla da her zaman görüşürüz. İyi oldu hatırlattığınız. Bir telefonla yolda açar hal hatır sorarım kendisine." diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından belediye görevlilerine araçların sembolik anahtarlarını teslim etti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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