Haberler

Ekrem İmamoğlu: "Adil Bir Seçim, Güvenli Bir Sandık, Geçim İçin, Geleceğimiz İçin Seçim Zamanıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, adil seçim ve demokrasi vurgusu yaparak, 'Huzurlu, bereketli, adil bir Türkiye' hedefiyle halkı göreve davet etti.

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çağrısı yaparak, "Uyanışın, birlikte olmanın, bütünleşmenin, bu kara düzeni tarihe gömmenin, yeniden adalet üzerine devlet düzenini kurmanın, insanları kutuplaştırmayan, ayrıştırmayan, demokrasiyle güçlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, dayanışmayla, seferberlikle yol yürüyoruz. Adil bir seçim, güvenli bir sandık, geçim için, geleceğimiz için seçim zamanıdır. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunlar kaydetti:

"İktidarın yönetemediğini, çaresizliğini görmek, milletini aldatan, oyalayan vasat gündemlerini aşmak, ucube rejimin korku salan, hukuksuz, aciz ihtimallerini aşmak, nelerin mümkün olduğunu, kabiliyetlerimizi hatrılamak, geleceği, olması gereken hedeflerimizi yakalamak, milletimizle paylaşmak, hızlıca yola çıkmak şarttır. Huzurlu, bereketli, adil bir Türkiye'yi var etmek, üreten, eşit paylaşan, zenginleşen bir millet olmaktır rotamız. 86 milyon yurttaşımızın eşitliği, ruh ve beden gibi ilhamını bu topraklardan alan, tek vücut, aziz milletimizle güçlü bir gelecek mümkündür. Uyanışın, birlikte olmanın, bütünleşmenin, bu kara düzeni tarihe gömmenin, yeniden adalet üzerine devlet düzenini kurmanın, insanları kutuplaştırmayan, ayrıştırmayan, demokrasiyle güçlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılında, dayanışmayla, seferberlikle yol yürüyoruz. Adil bir seçim, güvenli bir sandık, geçim için, geleceğimiz için seçim zamanıdır. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı