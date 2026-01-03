Ekrem İmamoğlu: "Adil Bir Seçim, Güvenli Bir Sandık, Geçim İçin, Geleceğimiz İçin Seçim Zamanıdır"

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çağrısı yaparak, "Uyanışın, birlikte olmanın, bütünleşmenin, bu kara düzeni tarihe gömmenin, yeniden adalet üzerine devlet düzenini kurmanın, insanları kutuplaştırmayan, ayrıştırmayan, demokrasiyle güçlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, dayanışmayla, seferberlikle yol yürüyoruz. Adil bir seçim, güvenli bir sandık, geçim için, geleceğimiz için seçim zamanıdır. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunlar kaydetti:

"İktidarın yönetemediğini, çaresizliğini görmek, milletini aldatan, oyalayan vasat gündemlerini aşmak, ucube rejimin korku salan, hukuksuz, aciz ihtimallerini aşmak, nelerin mümkün olduğunu, kabiliyetlerimizi hatrılamak, geleceği, olması gereken hedeflerimizi yakalamak, milletimizle paylaşmak, hızlıca yola çıkmak şarttır. Huzurlu, bereketli, adil bir Türkiye'yi var etmek, üreten, eşit paylaşan, zenginleşen bir millet olmaktır rotamız. 86 milyon yurttaşımızın eşitliği, ruh ve beden gibi ilhamını bu topraklardan alan, tek vücut, aziz milletimizle güçlü bir gelecek mümkündür. Uyanışın, birlikte olmanın, bütünleşmenin, bu kara düzeni tarihe gömmenin, yeniden adalet üzerine devlet düzenini kurmanın, insanları kutuplaştırmayan, ayrıştırmayan, demokrasiyle güçlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılında, dayanışmayla, seferberlikle yol yürüyoruz. Adil bir seçim, güvenli bir sandık, geçim için, geleceğimiz için seçim zamanıdır. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına."