İmamoğlu'ndan Kağıthane Mitingine Mesaj: Öyle Büyük Bir Adaletsizlik Bataklığına Gömüldüler Ki; Bırakın Ülkeyi, Kendilerini Kurtaracak Halleri Kalmadı

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "23 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin, vatandaşın hayrına adım atmaya niyeti de yok mecali de yok. Öyle büyük bir adaletsizlik, liyakatsizlik bataklığına gömüldüler ki; bırakın ülkeyi, kendilerini kurtaracak halleri kalmadı. İcraatla, projeyle, hizmetle seçim kazanacak halleri kalmadı. O nedenle, işi gücü bıraktılar, bütün enerjilerini rakiplerini saf dışı bırakmak için kirli operasyonlar, kumpaslar organize etmeye harcıyorlar" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinglerin 77'ncisini Kağıthane'de gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun mitinge gönderdiği mesajı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kağıthaneliler, sevgili hemşehrilerim, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençler, canımın içi çocuklar; hoş geldiniz. Özgürlüğün, adaletin, mücadelenin meydanına hoş geldiniz. Bu soğuk havada bile bu meydanı doldurduğunuz, demokrasi ve adalet mücadelesine var gücünüzle destek olduğunuz için sağ olun, var olun. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok özlüyorum. 2025 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Hepimizin temennisi, 2026'nın daha güzel, daha aydınlık geçmesi yönünde… Umudumuz, isteğimiz bu. Ama 23 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin, vatandaşın hayrına adım atmaya niyeti de yok mecali de yok. Öyle büyük bir adaletsizlik, liyakatsizlik bataklığına gömüldüler ki; bırakın ülkeyi, kendilerini kurtaracak halleri kalmadı. İcraatla, projeyle, hizmetle seçim kazanacak halleri kalmadı. O nedenle, işi gücü bıraktılar, bütün enerjilerini rakiplerini saf dışı bırakmak için kirli operasyonlar, kumpaslar organize etmeye harcıyorlar.

"Türkiye'nin en kısa zamanda yapılacak, özgür ve adil bir seçime ihtiyacı var"

Sokaklarda, meydanlarda yoklar. Çarşıda, pazarda yoklar. Milletten saklanıyor, milli iradeden kaçıyorlar. Kaçamayacaklar! 'Derhal seçim' talebiyle yürütülen kampanyaya, 25 milyonun üzerinde vatandaşımız imza verdi. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. 25 milyonun üzerinde vatandaşımız, 'Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum' dedi. Bu sesi duymazdan gelenleri, millet de sandıkta görmezden gelir. Türkiye'nin en kısa zamanda yapılacak, özgür ve adil bir seçime ihtiyacı var. Milletin hakemliğinde, milli iradenin yol göstericiliğinde tüm dertlerimizi çözeriz. Çünkü bu aziz millet, kimin bu ülke için çalışacağını çok iyi takdir eder. Kimin bolluk ve bereket, adalet ve hürriyet getireceğini çok iyi bilir. Onun için biz, her seçimde İstanbul'da oylarımızı artırdık. Geçtiğimiz 6 yılda bile, onların 25 senede yaptıklarının kat be kat fazlasını yaptığımızı, en çok da siz kıymetli İstanbullular biliyor.

Kutuplaştırmadan, 'bizden, onlardan' demeden; hakkaniyetle, liyakatle, adaletle yönettiğimizi, milletin parasını doğrudan millete verdiğimizi en iyi siz biliyorsunuz. Bu şehrin her mahallesini, her sokağını bir bildik, İstanbul'un her ferdine ayrı ayrı değer verdik. İstanbul'un her caddesinde, her sokağında olduğu gibi, Kağıthane'de de hayatını kolaylaştırıp güzelleştiren, şehre değer katan işler yaptık. Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın 'Yıldız-Mahmutbey' arasını açarak, Kağıthane'ye ulaşımı kolaylaştırdık. Haliç'i bir uçtan bir uca bağlayan T5 Tramvay hattı inşaatı, biz geldiğimizde çökme ve kayma sorunları nedeniyle durmuş haldeydi. Hattı, neredeyse baştan sona yeniden yapıp, hizmete açtık. Cendere Yaşam Vadisi'nin birinci etabının ilk kısmını hizmete açtık. Çocuklarımızı geleceğe ve hayata hazırlayan Yuvamız İstanbul kreşimizi hizmete soktuk. Kağıthane'ye spor merkezleri, zemin altı otopark, pazar yeri, İstihdam Ofisi kazandırdık. Ailelerimize, görülmemiş ölçüde ve en adaletli biçimde, maddi desteklerde bulunduk. Öğrencilerimize, gençlerimize burs olanağı tanıdık. Kağıthane içme suyu hattını, çok büyük bir yatırımla yeniliyoruz.

"Milletimiz; kendisini yoksulluğa mahkum eden tek adam rejimini baştan aşağı değiştirecek"

Bütün bu projelerimizi hayata geçirirken de bu vatanın evlatlarının hakkına, rızkına el uzatmadık, boğazımızdan haram lokma geçirmedik. İstanbullular da kendine hizmet edeni gördü, takdir etti ve büyük farklarla bizi yeniden seçti. Tarih yine tekerrür edecek. Sandık önüne geldiğinde, vatandaşımız, ülkenin yönetimini bize teslim edecek. Milletimiz; kendisini yokluğa, yoksulluğa mahküm eden, memleketin huzurunu, bereketini kaçıran tek adam rejimini baştan aşağı değiştirecek. İcraatçı, halkçı, adaletli, liyakatli bir yönetim iş başına gelecek. Bir kişinin aklıyla hareket edenler gidecek, milletin ortak aklının ve ortak çıkarlarının temsilcileri gelecek. Milletin sesine kulağını kapatanlar, milletin isteklerini görmezden gelen, milletin sıkıntılarına sırtını dönenler gidecek; gözü de kulağı da millette olanlar, millete hizmet etmek için var gücüyle uğraşanlar gelecek. Millet; enflasyondan, işsizlikten, yoksulluktan kırılmayı değil, refah içinde, bolluk içinde yaşamayı seçecek. Baskıyı, haksızlığı değil, adaleti ve hürriyeti seçecek. Az kaldı. Gün gelecek, devran dönecek; Türkiye, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, geleceğe güvenle bakan, güçlü ve adil bir ülke olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."