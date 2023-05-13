İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da: "Kırmızı Bültenle Aranan İnsanı Devletin Televizyonuna Çıkarıp Oy Almak İçin Bildiri Okutacaksın, Sonra Bana 'Terörist'...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da “Ben her yerde söyledim, sen kimsin de benim milli bilincimi ölçeceksin? Sen kimsin de benim vatan sevdamı ölçeceksin? Sen kimsin de benim millete olan tutkumu ölçeceksin. Sen kimsin de benim vatana, millete, bayrağa, Atatürk'e olan sevgimi ölçeceksin? Hadi oradan. Bu milletin geçmişiyle sıkıntısı olan Atatürk'le zoru olanla benim işim olmaz. Seçime bir gün kala kırmızı bültenle aranan insanı devletin televizyonuna çıkarıp oy almak için bildiri okutacaksın, sonra bana 'Terörist' diyeceksin. Hadi oradan iftiracı seni” dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da "Ben her yerde söyledim, sen kimsin de benim milli bilincimi ölçeceksin? Sen kimsin de benim vatan sevdamı ölçeceksin? Sen kimsin de benim millete olan tutkumu ölçeceksin. Sen kimsin de benim vatana, millete, bayrağa, Atatürk'e olan sevgimi ölçeceksin? Hadi oradan. Bu milletin geçmişiyle sıkıntısı olan Atatürk'le zoru olanla benim işim olmaz. Seçime bir gün kala kırmızı bültenle aranan insanı devletin televizyonuna çıkarıp oy almak için bildiri okutacaksın, sonra bana 'Terörist' diyeceksin. Hadi oradan iftiracı seni" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'un ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara seslendi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da "Gaziosmanpaşa Buluşması"nda İmamoğlu'na eşlik etti. İmamoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"ONLARA DİYECEĞİZ Kİ 'BİZİM SİZİNLE İŞİMİZ OLMAZ KARDEŞİM, HADİ EVİNİZE GİDİN': Sevgili hemşerilerim çok önemli bir gündeyiz. Yarınki seçimin arifesindeyiz. Bu seçimde tarihi bir seçim olduğunu sakın unutmayın. Sevgiyle, kardeşlikle, birbirimize sımsıkı kenetleneceğiz. ya bugüne kadar bize reva gördükleri ayrışmaya devam edeceğiz, kavgayla gürültüyle işi olanları seçeceğiz ya onun tersini seçip onlara diyeceğiz ki 'Bizim sizinle işimiz olmaz kardeşim, hadi evinize gidin'. Biz ne yapacağız? Sevgide, huzurda, barışta, kardeşlikte birleşeceğiz. Şehirleri kalkındıracağız memleketin bütün sorunlarına hep birlikte yol alıp çözüm bulacağız ve bütün bunları yaparken birleşeceğiz. Hizmette birleşeceğiz çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için çok çalışacağız ve onlara layık olacağız. İstanbul'da yaptık şimdi bütün Türkiye'de yapacağız. Bizim bu ülkeye hep birlikte çok özenli çalışmak zorunluluğumuz var.

BİR TWEET ATTINIZ DİYE KİMSE GELİP SİZİ GÖZALTINA ALMAYACAK, HAPSE ATMAYA KALKMAYACAK: Yarınki seçim, tarihi bir seçim. Bu seçimin iki önemli kitlesi var. Bir tanesi gençler. Gençler bu seçimde verecekleri kararla 20 ya da 25 yıllarının ya önünü açacak ya da önünü kapatacak. 20 ya da 25 yıl diye bakın memleketin bütün araştırmaları net. Memleketin gençleri hayallerini yurt dışı için kuruyor. Memleketin gençleri, işsizlikle boğuşuyor, eğitimdeki kalitesizlikle boğuşuyor. Dolayısıyla gençler bu seçimde diyecek ki 'Beni bu duruma düşüren akılla bu yola devam ediyorum' ya da 'Gençlere özgürlük vaat eden, onların hakkını, hukukunu koruyan, onların liyakatiyle arzu ettikleri makama taşıyan bir süreci' tercih edecekler? Bu kadar, yol ayrımı net. O bakımdan sevgili gençler, bu seçimdeki kararınız hayat boyu sizinle olacak. Biz diyoruz ki kendinize güvenin, biz diyoruz ki kendinize dönük kararları kendiniz alın. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deyin ve bu seçim yok, ikinci tur vesaire yok. Mutlaka ve mutlaka bu işi yarın bitirin. Bu kararlılığı ortaya koyduğunuzda göreceksiniz, sizin hayatınız değişecek. Pazartesi sabahı yüzünüz gülecek ve üniversitelerimiz özgürleşecek. Bir tweet attınız diye kimse gelip sizi gözaltına almayacak, hapse atmaya kalkmayacak. Sevgili gençler düşüncenizi kimse yargılamayacak. İşte biz gençlere özgürlük vadediyoruz onun için bu seçim gençler için çok önemli.

ANNALER, BABALAR ÇOCUKLARINIZIN KARARINA GÖRE OY KULLANIN: Bu seçim, bir de çocuklar için önemli. Evet, çocuklar için, ya diyeceksiniz ki 'Çocuklar oy kullanmayacak'. Ama çocukların anneleri, babaları oy kullanacak. Bu çocukların geleceği annelerin, babaların elinde. Bu çocukların, iyi eğitim almaları, sınav mahkumu, sınav esiri olmamaları, özgün ve özgür yetişmeleri, eşitlenmeleri, eğitimdeki eşitsizliğin ortadan kalkması için oy kullanacaksınız. Bugün çocuklar aç. Çocukların beslenme çantasında yemeğinin olduğu bir dönem istiyorsanız, onun o beslenme çantasının sorumluluğunu devletin üstüne aldığı bir dönem istiyorsanız, onlar için iyi bir gelecek, çocuklarınızı birbirinden ayrıştıran çocuklarınızı ötekileştiren değil, onları bu milletin ve memleketin evladı kabul edip kendini ona hizmete adayan bir süreç istiyorsanız, bana sormayın anneler babalar çocuklarınıza sorun, onların kararına göre oy kullanın ben onların kararına razıyım. Çocukların kararına razıyız çocukların.

BİR AVUÇ İNSANIN YAKINI AKRABASIYLA DEĞİL, MİLLETİN EVLATLARIYLA KADROLARI KURACAĞIZ: Şimdi bu seçim, önemli bir seçim. Adalet için önemli. Hak, hukuk için önemli. Bu seçim adamına göre adaletin bittiği, partisine göre, kişiye yakınlığına göre adaletin bittiği memleketin her insanına adaletin eşit uygulandığı bir dönemin başlangıcı için önemli. Hak, hukuk, adaletin simgesi, devlet insanı, erdemli, bu memleketin kuruşuna gözü gibi bakacak, millet ittifakının altı liderinin bir araya gelmesinin de kurucusu, mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'na hep beraber oy vereceğiz. Bakın kesinlikle adalet varsa her şey olur. Adalet yoksa inanın her şey boş, ne konuşursak boş. Onun için adaleti tesis edeceğiz, güçlü bir kadromuz var. Altı liderin bulunduğu Millet İttifakı ve Mansur Başkanımız ve benim olduğum bu heyet güçlü bir kadro. Ama esas güçlü kadro milletimiz, sizlersiniz. Bu memleketin evlatları ile kadroları kuracağız. Bir avuç insanın yakını, akrabasıyla değil, milletin evlatlarıyla kadroları kuracağız, liyakatiyle kadroları kuracağız. İşte bu seçim bir avuç insan mı, yoksa millet mi? Onun seçimi. Bu seçim ben diyenlerimin yoksa biz diyenlerin mi onun için, onun için birleşe birleşe kazanacağız.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İNSANI DEVLETİN TELEVİZYONUNA ÇIKARIP OY ALMAK İÇİN BİLDİRİ OKUTACAKSIN, BANA 'TERÖRİST' DİYECEKSİN. HADİ ORADAN İFTİRACI: O kadar üzücü şeyler yaşıyoruz ki. Bu şehirde şu anda ilçe ilçe dolaştım. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bana, Cumhurbaşkanı adayımıza 'Terörist' diyor. O kadar üzücü, o kadar acı ki ben, birkaç şeyi hatırlatacağım. Çocukluktan beri birkaç kuralı öğrendik, dedik ki 'Bir yalan konuşmayacaksın, iki birisi hakkında iftira atmayacaksın, bakın bunlar çok önemli. Gıybet, çok önemli. Bunlar inancımızda da en büyük günahlar. Bak yalan konuşmayacaksın milletin gözüne baka baka yalan konuşmayacaksın. Allah aşkına milletine terörist diyenden bu millete hayır gelmez. Bir seçim için, bir oy için milletine terörist diyen, milletine karşısındaki insanları yenmek için, ya seçim için milletine terörist deyip yalan konuşanlardan, iftira atanlardan bu millete hayır gelmez. Üzücü olan buna aldanan insanlar var, doğru. Onların kalbini, köreltiyor milleti birbirine düşürüyor. Ben her yerde söyledim. Sen kimsin de benim milli bilincimi ölçeceksin? Sen kimsin de benim vatan sevdamı ölçeceksin? Sen kimsin de benim millete olan tutkumu ölçeceksin. Sen kimsin de benim vatana, millete, bayrağa, Atatürk'e olan sevgine ölçeceksin? Hadi oradan. Bu milletin geçmişiyle sıkıntısı olan Atatürk'le zoru olanla benim işim olmaz. Seçime bir gün kala kırmızı bültenle aranan insanı devletin televizyonuna çıkarıp oy almak için bildiri okutacaksın. Bana 'Terörist' diyeceksin. Hadi oradan, hadi oradan, hadi orada iftiracı seni.

YAKIN ZAMANDA İSTANBUL HAVALİMANI'NI DA SATARSA ŞAŞIRMAYIN: Millet senin bu oyunlarına aldanmadı, aldanmaz. Bir oy için sen her şeyi yaparsın. Ama bu millet sana da senin gibi düşünenlere de dersini verecek. Bakın diyor ki, Ekrem İmamoğlu'nu seçtiniz efendim şehir şehir geziyor. Ben memleketimin beka sorunu olan bir seçimde vazifemi yerine getiriyorum. Ben milletimle konuşuyorum, milletim kazansın diye uğraşıyorum bir kişi kazanmasın diye uğraşmıyorum. Sen bir havalimanındaki hesabı bile veremediğiniz için gündem değiştiriyorsun. Bunlar, yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nı da satarsa şaşırmayın. Hem de yabancılara satarlar onu söyleyeyim. Yerin kulağı vardır bir şeyler duyuyoruz, gider ayak onu da yaparlar.

ÇIKIP MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMİYORSUN? NİYE BİLİYOR MUSUN? YÜZLERİ MEŞİN GİBİ OLMUŞ: Allah memleketimi, milletimin 86 milyon canım insanımı Allah kurtarsın. Allah bunların gazabın dan kurtarsın. Milleti böldüler, parçaladılar. Şimdi de seçim gecesiyle ilgili korkutmaya çalışıyorlar. Efendim, hatırlayın, bakın bizim milletimiz bazen unutuyor. Bir insan yalan konuşmayacak, iftira atmayacak. Niye önemli? Hatırlatayım. Seçimi, 13 bin 500 oyla kazandığımız seçimde, 'Sen 13 bin oyla İstanbul'u kazanacağını mı zannediyorsun' dedi televizyonda? Sonra, kalktı bir bakanı, hani var ya, bir tanesi, bir tanesi diyor, aklı fikri başka yerlerde, ben anlamadım onun aklını fikrini. O kişi kalktı, '700- 800 terörist' dedi, sandık başlarındakilere. Peki, bakanları 'Çaldılar' dedi, bize, size 'Hırsızlar' dedi. Peki sen devleti yönetiyorsun. Bir tane hırsız yakaladın mı? Bir tane hırsıza ceza verdin mi? Suçladın mı? Mahkemede suçunu ispatladın mı? Yok. Niye çıkıp milletten özür dilemiyorsun? Niye biliyor musun? Yüzleri meşin gibi olmuş meşin, yüzlere kızarmıyor, yüzleri kızarmıyor bunların. Milletinden özür dileyemediler.

BİZ 6 MAYIS'TA BU KOLLARI BOŞUNA SIVAMADIK: Şimdi bunlar ve bu bir avuç insan, zannediyor ki 'Biz gene kazanırız'. O iş bitti. Biz 6 Mayıs'ta bu kolları boşuna sıvamadık. O iş bitti efendim atı alan Üsküdar'ı geçti. Hadi oradan hadi. At da bizim Üsküdar da bizim geç onu. Bir avuç insanı kazandığı dönemi bitti, millet kazanacak. Suhuletle, sükunetle, güler yüzle, hiçbir insanımıza ötekisi diye bakmayacak, kucaklayacak, konuşarak hasbihal edecek, yanlış fikirlerde de olsa saygı göstereceğiz. Yarın seçim günü sandıkta görev alacağız tamam mı? Sandıkta görev alan herkesle iş birliği yapacağız. Hukuk sorumlusundan bilişim sorumlusuna sandık görevlilerine varıncaya kadar her birisiyle iş birliği içinde olacağız. ve sandığa atılan oylar, sandıktan çıktığında aynı şekilde sayılıp milletin tek bir oyuna bile zeval getirmeyeceğiz. Ben buradan devletimin görevlilerine, memurlarına, sandıktaki başkanlarına, ilçe seçim başkanlarına, il seçim başkanlarına, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ve özellikle güvenlik güçlerimize benim bütün memurlarıma, bütün bürokratlarıma sesleniyorum. Bir kişinin gönlüne girmenin hiçbir kıymeti yoktur. Milletin gönlüne girmektir esas olan ve görevinizi layıkıyla yerine getirip milletin namusu olan oyuna zeval getirmeden o oyların tek tek sayılacağına ve sizlerin de bu sürece sahip çıkacağına inanıyorum. Devletimin memuruna, bürokratına, polisine, askerine güveniyoruz. Dolayısıyla yarın milli görev günüdür, yarın milli sorumluluk günüdür. Sonuna kadar hep birlikte vatandaşından görevlisine, görevimizi yerine getireceğiz. Sonra da oyumu kullandım, evime gidiyorum, yok. Ben Ankara'da 13'üncü Cumhurbaşkanı ve liderlerle seçimi takip edeceğim. Gerekli bilgilendirmeleri saat saat size yapacağız, dakika dakika sizinle süreci takip edeceğiz.

HALA SON DAKİKA MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR: Sizden isteğimiz şu; şu güzel ay yıldızlı bayraklarımızla okulun önünde, sokağınızda, caddenizde isteyen horonunu tepsin, ister halayını çeksin. Yarını demokrasi bayramına çevirmeye hazır mıyız? Kararlı mıyız? Dostça, kardeşçe bir seçim ortamı. Onlar hala bakın hala son dakika iftirayla uğraşıyorlar. Hala son dakika milleti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Biz edebimizden, biz ahlakımızdan zerre taviz vermeyeceğiz. Mesela demeyeceğim ki benim oraya buraya gittiğimi söyleyene yahu sen benim 20 katım gezdin, beş senede işinin başında bile durmadın. Bizde belgeleri var ama biz bunlarla uğraşmayacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Biz bir tek yaratandan korkarız, milletçe cesuruz, kararlıyız, kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Sevgili Gaziosmanpaşa. Aramızda da kalmasın, kazanıyoruz kalın sağlıcakla."