İmamoğlu: Erdoğan varsa güvensizlik var, istikrar yok

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklanan Orta Vadeli Program'a ilişkin, "Erdoğan varsa güvensizlik var. Güvensizlik varsa istikrar yok. İstikrar yoksa refah yok" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, iktidarın enflasyon ve büyüme hedefleri ile Orta Vadeli Programı'nı eleştirdi.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan iktidarında enflasyon ve büyüme hedeflerinizin de Orta Vadeli Programın da bir anlamı kalmamıştır. Sürekli millete söz veriyor, sürekli sözünüzden cayıyorsunuz. Demokrasinin, özgürlüğün ve adaletin kalmadığı, iş insanlarının da emekçilerin de güvence altında hissetmediği bu bozuk düzenin sorumlusu sizsiniz. Erdoğan varsa güvensizlik var. Güvensizlik varsa istikrar yok. İstikrar yoksa refah yok. Ekonomide değişim istiyorsak, önce sizi değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA