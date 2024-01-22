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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edildi

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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edildi.

Çankırı Valiliğince, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı deney çalışmalarına başladı. İlk olarak tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak. Memlekete döndüğünde dünyanın en eski ve en büyüğü olan Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ne de bekleriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Gezeravcı Çankırı Uzay Çevre Güncel Haberler

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