İlim Yayma Ödülleri için 14 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'ne başvurular 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'ne başvurular 14 Temmuz'a kadar sürecek.

İlim Yayma Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, milli sorunlara çözüm üretebilecek imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak, evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin onurlandırıldığı "İlim Yayma Ödülleri", bu yıl 3. kez sahiplerini bulacak.

14 Temmuz'a kadar devam edecek başvuru süresince üniversite, kurum ve kuruluşlar ile bilim insanlarından binlerce başvuru bekleniyor.

Tamamlanan başvurularda ise temel eser türlerinde, "Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme" çalışmaları dikkate alınacak.

"Büyük ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere toplam 3 kategoride verilecek ödüllerin miktarı daha sonra açıklanacak.

"Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilerek de başvurularını gerçekleştirebilecek.

"Büyük Ödül" kategorisi için akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model ve eser gibi çalışmalar aday gösterilebilecek.

Her bir kategori için başvurular, 14 Temmuz'dan sonra değerlendirilmeye alınacak. Millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, Türkiye'nin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar, yıl sonunda düzenlenecek törenle onurlandırılacak.

Ödüllere, "ilimyaymaodulleri.org" adresi üzerinden 14 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

Son "Büyük Ödül" Prof. Dr. Zekai Şen'e Verildi

İlim Yayma Ödülleri 2021'de Büyük Ödül, "Nobel Ödül Beratı" sahibi ve "Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü"nden biri olarak seçilen Prof. Dr. Zekai Şen'e verildi.

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise kimya alanında araştırma ve çalışmalara sahip Prof. Dr. Mustafa Soylak aldı. Sosyal Bilimler Ödülü'ne de Doç. Dr. Hümeyra Özturan "Ethostan Ahlaka: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı" adlı temel eseri ile layık görüldü.