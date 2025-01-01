Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Yeni Yıl Yoğunluğu

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Ilgaz Dağı'nda 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde Kastamonu, Çankırı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinden ziyaretçileri ağırladı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı girişinden itibaren yoğunlaşan araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.