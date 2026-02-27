Haberler

Ilgar Dağı geçidi ulaşıma kapandı, TIR'lar yolda bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı. TIR sürücüleri geçidin açılması için yolda beklemekte.

ARDAHAN'ın sınır ilçesi Posof'ta, 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nin ulaşıma kapanması nedeniyle TIR'lar yolda bekliyor.

Ardahan ve çevresinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan Ilgar Geçidi, araç trafiğine kapandı. Araçların sürücüleri, kara yolunda geçidin açılması için bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Kıyamet alameti gibi!
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik