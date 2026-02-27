Ilgar Dağı geçidi ulaşıma kapandı, TIR'lar yolda bekliyor
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı. TIR sürücüleri geçidin açılması için yolda beklemekte.
ARDAHAN'ın sınır ilçesi Posof'ta, 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nin ulaşıma kapanması nedeniyle TIR'lar yolda bekliyor.
Ardahan ve çevresinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan Ilgar Geçidi, araç trafiğine kapandı. Araçların sürücüleri, kara yolunda geçidin açılması için bekliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı