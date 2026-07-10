Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai arasındaki görüşmede, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek ve savunma sanayi, güvenlik, eğitim, ulaştırma gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Liberya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile görüşmesinde, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'nin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

İki ülkenin ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek için adımlar atmayı sürdürmenin faydalı olacağını belirten Erdoğan, Liberya ile savunma sanayi, güvenlik, eğitim ve ulaştırma gibi alanlarda da işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği nedeniyle Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi tebrik etti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor

Galatasaray ilk yıldızını indiriyor
Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti

Her erkeğin hayalini gerçekleştirdi
İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi

Koruması muhabirleri engelledi, ünlü yıldız araya girdi: Şşşt!
AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!

AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal