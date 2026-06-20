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Erdoğan'dan Romanya'ya Karadeniz vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile İstanbul'da görüştü. Liderler ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alırken, Erdoğan Karadeniz'de güvenlik için yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşmesinde, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak iki ülkenin ticaret, savunma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini önemsediklerini, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da barışın tesisi konusundaki olumlu gelişmelerin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi hususunda da sağlanması için Türkiye olarak yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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