İletişim Başkanlığı: İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. SPK'nın fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanlığı: İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı.
İletişim Başkanlığı: İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. SPK'nın fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi değerlendirildi
Kaynak: AA