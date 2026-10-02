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İletişim Başkanlığı: İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. SPK'nın fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi değerlendirildi

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İletişim Başkanlığı: İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı.

İletişim Başkanlığı: İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. SPK'nın fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi değerlendirildi

Kaynak: AA
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