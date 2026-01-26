Haberler

Yıldırım Gemisi Karadeniz'e Gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, enerji filosuna katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi “Yıldırım”ın İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’deki görev sahasına doğru yol aldığını açıkladı.

Duran, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

"Türkiye, denizlerdeki enerji arama ve üretim kapasitesini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Enerji filomuza katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'deki görev sahasına doğru yol aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, enerji alanında attığımız her adım, yerli ve milli kapasitemizi güçlendirme hedefimizin somut bir göstergesidir. Yıldırım Sondaj Gemisi, bu güçlü vizyonun en yeni halkasıdır. Karadeniz'de sürdürülen çalışmalar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimizin kararlılıkla hayata geçirilmesi yolunda önemli bir eşik olacaktır. "

