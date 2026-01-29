Haberler

Türkiye-Özbekistan İlişkileri Derinleşiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Özbekistan'ın hem 6 Şubat depremleri sırasında sergilediği kardeşlik dayanışması hem de Gazze konusunda gösterdiği ilkeli duruş, iki ülke arasındaki ilişkilerin menfaat temelli değil, ortak değerler ve vicdani bir duruş üzerine inşa...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Özbekistan'ın hem 6 Şubat depremleri sırasında sergilediği kardeşlik dayanışması hem de Gazze konusunda gösterdiği ilkeli duruş, iki ülke arasındaki ilişkilerin menfaat temelli değil, ortak değerler ve vicdani bir duruş üzerine inşa edildiğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşme ve ortak basın toplantısının Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde, stratejik ortaklığın derinleştiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İki ülke arasında son yıllarda yakalanan ivmenin, sadece ekonomik göstergelerde değil, aynı zamanda kültürel ve insani alanlarda da güçlü bir dayanışmaya dönüştüğünü ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik' vurgusu, Türk dünyasının geleceğine dair ortak vizyonun da ifadesidir. Türkiye ve Özbekistan arasındaki yakınlaşma, bu vizyonun somut adımlarla gerçeğe dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Orta Asya'nın kalbinde yükselen bu işbirliği, Türk dünyasının küresel ölçekte etkin bir güç olma hedefini daha da yakınlaştırmaktadır. Özbekistan'ın hem 6 Şubat depremleri sırasında sergilediği kardeşlik dayanışması hem de Gazze konusunda gösterdiği ilkeli duruş, iki ülke arasındaki ilişkilerin menfaat temelli değil, ortak değerler ve vicdani bir duruş üzerine inşa edildiğini ortaya koymaktadır."

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümlere de yer verdi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
