Türkiye Ekonomisinde Güçlü İlerleme

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece ekonomik büyüklüğünü artırmakla kalmamakta; bölgesel tedarik zincirlerinde stratejik bir merkez, yüksek katma değerli üretimde ise önemli bir aktör konumuna yükselmeyi sürdürmektedir.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nın ardından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yaptığı değerlendirmelerin, Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara rağmen kararlılıkla yoluna devam ettiğini; üretim, ihracat ve istihdamda güçlü bir direnç sergilediğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece ekonomik büyüklüğünü artırmakla kalmamakta; bölgesel tedarik zincirlerinde stratejik bir merkez, yüksek katma değerli üretimde ise önemli bir aktör konumuna yükselmeyi sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın paylaştığı veriler, son yıllarda küresel dalgalanmalar karşısında ekonomimizin dayanıklılığını ve dönüşüm kapasitesini açık biçimde göstermektedir. Üretim, ihracat ve teknoloji odaklı kalkınma modeli sayesinde ülkemiz, küresel ticarette güvenilir ve etkin bir noktada konumlanmaktadır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki açıklamalarına da yer verdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
