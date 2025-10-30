Haberler

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir ilan sitesinde Mustafa Ç. adlı kişi, 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkardığı Tesla için alıcıdan 280 bin lira fazla talep etti. Alıcının şikayet edeceğini söylemesi üzerine "Selamlarımı da ilet" diyerek meydan okuyan satıcıya Ticaret bakanlığı tarafından "Aleyküm selam" denilerek 279 bin 375 TL idari para cezası verildi.

  • Tesla aracını 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkaran satıcı, alıcıya aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu söyledi.
  • Ticaret Bakanlığı, ilanda güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığını tespit ederek 279 bin 375 TL idari para cezası uyguladı.

Bir ilan sitesinde Tesla marka aracını satışa çıkaran vatandaş, aracı için ilan fiyatından 280 bin lira daha fazla fiyat isteyince 279 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Mustafa Ç. adlı kişi, internette 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkardığı Tesla aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçen alıcıya ilan fiyatının geçerli olmadığını ve aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu söyledi.

'Selamlarımı da ilet' demişti! Bakanlık 'Aleyküm selam' diyerek cezayı kesti

"SELAMLARIMI DA İLET" DEMİŞTİ

Sosyal medyada gündem olan olayda, satıcı ile alıcı arasında geçen mesajlaşmada, aracını satılığa çıkaran kişi, alıcının fiyat farkına itiraz etmesi ve ilanla ilgili şikayette bulunacağını yazması üzerine, "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" yanıtını verdiği görüldü.

TİCARET BAKANLIĞI HEMEN CEZAYI KESTİ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla söz konusu ilanda güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığının tespit edildiğini ve ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Ve Aleykümselam….

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."

'Selamlarımı da ilet' demişti! Bakanlık 'Aleyküm selam' diyerek cezayı kesti

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıcemal68:

Birde diyorsunuz ki devlet bizi duymuyor. Selamınızı bile almış.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Devlet vergileri bindirirken marketler kurumsal firmalar kol gibi zamları gecirirken birşey yok vatandaşın şahsi fiyat yükseltmesine ceza ahahahah padişahım cok yaşa gülkfütgüldür şowa hoşgeeldiniz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmed Bin Tellak:

akapeli bi yalama olsaydı hemen örtpas edilirdi kesin cezayıda şikayet edene keserlerdi! :D

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCelal Ciydem:

???????? Bundan sonra selam bile vermez.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

sarı sayfalar laubali şahsiyetsiz at hırsızı dolu geçen ikinci el kurutma makinası alacaktım fiyatta anlaştık sonra hiç bir şey demeden aramızda tartışma polemik bir şey olmadan irtibatı kesti ilanı kaldırdı birde ilan verip boş muhabbet etmeyin diyen terbiyesizce ilan verenler var bunlar o yayınlanan siteden yüz buluyor bir kere siteye durumu bildirdim biz bir şey yapamayız dediler ben böyle konularda uyuz biriyim sattığı malı edepsizce pazarlayanı sayfasında uyarıyorum ilanı kaldırıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bombası! Dünya devinin yıldızı geliyor
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
AB tescilli üründe hasat sürüyor, gramı 600 TL'ye dayandı

Dünyanın en pahalısı! Hasat başladı, gramı 600 lira
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.