Haberler

Ankara merkezli "sahte ilanla dolandırıcılık" operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara merkezli 9 ildeki operasyonla, internet üzerinden dolandırıcılık yapan 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte satılık ev ilanları ile bir kişinin 13 milyon lira dolandırdığı bildirildi.

Ankara merkezli 9 ilde, bir ilan sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda bir kişinin, internet sitesindeki sahte satılık ev ilanından 13 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Zanlıları belirleyen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu

Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı

Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı! Göz gözü görmüyor