İklim değişikliğinin Almanya'ya yıllık maliyeti 6,6 milyar euro

İklim değişikliğinin Almanya'ya yıllık maliyetinin ortalama 6,6 milyar euro olduğu açıklandı. Yeşiller partili bakanlar, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklime uyum için daha fazla yatırım yapılacağı mesajını verdi.Almanya'da Ekonomi Bakanlığı tarafından yaptırılan bir araştırma,iklim değişikliğinin ekonomik maliyetinin boyutunu gözler önüne serdi.

Yapılan araştırma, iklim değişikliğinin 2000 yılından beri Almanya'ya toplamda 145 milyar euroya mal olduğunu ortaya koydu. Söz konusu meblağ, ortalama 6,6 milyar euroluk yıllık maliyete işaret ediyor.

Ancak açıklanan tablo, iklim değişikliğinin verdiği zararın sadece bir kısmını yansıtıyor. Biyolojik çeşitlilik kaybı gibi etkiler paraya çevrilemediği için gerçek zararın daha da yüksek olduğu belirtiliyor.

Açıklanan zararın büyük bölümünü aşırı hava olaylarının neden olduğu hasar oluşturuyor. Araştırmada, 2018-2019 yıllarındaki sıcak yaz mevsimleri ve kuraklıktan kaynaklanan maliyet 34,9 milyar euro olarak hesaplanırken Temmuz 2021'deki sellerin maliyetinin40,5 milyar euro olduğu belirtildi. Dolu ve fırtınaların neden olduğu yaklaşık 5,2 milyar euroluk zararla birlikte toplam kayıp 80 milyar euroyu aşıyor.

Çalışanların veriminin sıcaklık nedeniyle düşmesinden dolayı sanayi ve ticaret sektörlerindeki kaybın ise 9 milyar euro civarında olduğu bildirildi.

Daha fazla yatırım vurgusu

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

"İlk olarak dünya genelinde iklim değişikliğinin sonuçlarını kabul edilebilir bir seviyede tutmalıyız" diyen Habeck, bunun ise sadece iklimi korumaya yönelik adımları ciddi oranda artırmakla mümkün olacağını belirtti.

Yeşiller partili bakan, "İkinci olarak da nüfusumuzu, altyapımızı ve ekonomizi sıcaklardan, sellerden ve ciddi hava değişimlerinden koruyacak sağlam bir iklime uyum stratejisine ihtiyacımız var" diye ekledi.

Kabinenin Yeşiller partili bir diğer üyesi olan Çevre Bakanı Steffi Lemke de açıklanan verilerin endişe verici olduğunu belirtti. Lemke, "İnsanlarımızı korumak için iklim koruma ve iklime uyum için daha fazla yatırım yapmalıyız. ve yapacağız da" dedi.

Deutsche Welle / Güncel